تعرف على الطوباوي كارلوس إيرانا غوروتشتا مارياني الشهيد في ذكراه

تحيي الكنيسه الكاثوليكية اليوم ذكري وفاة الطوباوي كارلوس إيرانا غوروتشتا مارياني الشهيد

وُلد كارلوس في 2 نوفمبر 1884م في أوزارازا أريشافاليتا (غويبوزكوا)بإسبانيا.

وهو الطفل الثالث من ستة أطفال لعائلة من الفلاحين البسطاء، لكنهم يملكون إيمانًا مسيحيًا قويًا، ويقومون بأعمال خيرية للجميع. كان يقضي كارلوس وقت الفراغ في اللعب وسط الحقول، وقراءة القصص الدينية، وكان ملتزمًا بخدمة القداس الإلهي كل صباح مع كاهن القرية، هذا الشماس الصغير نال إعجاب ومحبة الجميع من الرعاة والشعب. وعندما وصلوا الرهبان المريميين في إسكوريازا وافتتحوا ديرًا لهم أعرب كارلوس عن رغبته في الانضمام إليهم.

نال تقدير معلميه على الفور لصفائه الطيبة عقله المنفتح وحسه المرهف، وشخصيته القوية وميله الملحوظ إلى الانعكاس والشفافية في العلاقات والتقوى الصادقة التي ميزته. في سن 18 عام دخل مرحلة الابتداء في مدينة فيتوريا، حيث بدأ رحلة الحياة الداخلية التي سيواصل متابعتها بثبات مستمر طوال حياته. فقدم نذوره الأولي في 9 سبتمبر 1903م، وأصبح راهبًا في الرهبنة المريمية، ووضع ذاته تحت رعاية مريم العذراء، كرس نفسه لها جسدًا وروحًا.

وحصل على لقب مدرس من معهد ماجسترال، حيث بدأ حياة اثنين وثلاثين عامًا مكرسة بالكامل للتدريس في العديد من المراكز المريمية في إسبانيا: إسكوريازا، فيلافرانكا دي أوريا ومدريد.فحافظ لأخ كارلوس على إيمانه بالمثل الذي تعاهد به في مرحلة الابتداء، والذي كرره بإيجاز في الرسالة التي طلب فيها قبوله في نذوره الاحتفالية الدائمة: "أريد خدمة الله وإكرام مريم، أمه الكلية القداسة، هذا هو الهدف الوحيد من حياتي. ويبدو لي أن أنسب وسيلة لتحقيق ذلك توجدي في الرهبنة المريمية ".

وكان معلما مثاليا فاستطاع كسب التقدير والمودة من التلاميذ وعائلاتهم. وكتب رئيس المعهد تقريرًا عنه قال فيه:" أن هذا الراهب استطاع فهم الأرواح الصغيرة المتواجدة في أطفال المدرسة الابتدائية، فكان مناسبًا لإدارة هذه المدارس". واستطاع أحد طلابه السابقين أن يدلي به بالشهادة التالية: "لقد أحببناه وقدرناه كثيرًا.

كانت شفقته عميقة جدًا، فعلمنا تلاوة المسبحة الوردية يوميًا، وخصوصًا يوم السبت، وضرورة حضور القداس الإلهي وخدمة المذبح، لقد كان هو نفسه يرأس صلاة المسبحة الوردية بتقوى شديدة. لم يعطينا مثالًا سيئًا أبدًا. تميز برسالته الخيرية التي تعامل بها مع المعلمين والتلاميذ. كان يزور أسر التلاميذ والفقراء ".أسس أكاديمية التدريس الشعبية، وهي مجانية، لتدريب المعلمين. عندما اندلعت الحرب الأهلية في يوليو١٩٣٦، والتي كانت ستؤدي إلى تفاقم الاضطهاد الديني، كان الأخ كارلوس في مكان عمله في مدريد كمدير للمدارس الابتدائية في كلية بيلار.

في 24 يوليو، استولى رجال الميليشيا "الحمراء" على الكلية واضطر الجميع للهروب. اعتقل الأخ كارلوس مرتين ثم أطلق سراحه. بعد أن شعر بأنه مطارد في مدريد، قرر الذهاب إلى نهر جواديانا عاصمة منطقة لامانكا الشهيرة، على أمل العثور هناك على الحماية من خريجي المدرسة الشعبية، التي أدارها لمدة أحد عشر عامًا، والتي تكن له كل اخترام وتقدير. بعد رحلة حافلة بالأحداث، كانت على وشك أن تكلفه حياته، وصل إلى جواديانا .

وفي 29 يوليو، وجد الكليات المريمية مصادرة وتشتت الرهبان، بينما كان هناك مناخ من الانتقام الحقيقي في المدينة ضد الدين المسيحي والكهنة. وهكذا عاش شهرًا طويلًا من التجارب، وحافظ على هدوء داخلي عظيم. ويقوم لتكن إرادة الرب، فأنا مستعد للموت في سبيل الحفاظ على إيماني ورسالتى المسيحية. وفي 6 سبتمبر من العام نفسه، اعتقله رجال المليشيا واحتجزوه في "بيت الشعب" في عزلة. على الرغم من إدراكه للخطر المهلك الذي يلوح في الأفق، فقد أمضى اثني عشر يومًا هادئًا ومستسلمًا لمشيئة الله،.في اليوم السابق لوفاته أعرب عن رغبته في أن يكون قادرًا على الاعتراف لكاهن، لكن لم يستمعوا لطلبه.

في ليلة 18 سبتمبر، تم اقتياده من السجن مع رفاقه الآخرين، وأطلقوا النار عليه مع سبعة أشخاص آخرين، بالقرب من بلدة ألاركوس، على بعد حوالي عشرين مترًا من جسر كالاترافا الذي يعبر نهر جواديانا بالقرب من ألارسيس، على بعد بضعة كيلومترات من المدينة. تم إلقاء جسده، مع جسد جميع الآخرين، في قبر مشترك. قام البابا يوحنا بولس الثاني بتطويبه يوم الأحد 1 أكتوبر 1995م.