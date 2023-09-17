مباراة مثيرة.. ريمونتادا مونشنجلادباخ تنقذه أمام دارمشتات بالدوري الألماني

حقق فريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني تعادلا مثيرا مع مضيفه دارمشتات، بثلاثة أهداف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني.

وتقدم دارمشتات، بثلاثة أهداف في الشوط الأول، أحرزهم عن طريق مارفين ميهلم في الدقيقة 8، وماتي ماجيلكا في الدقيقة 10 وتيم سكاركه في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، انتفض بروسيا مونشنجلادباخ وحقق ريمونتادا قوية رغم إهداره ضربة جزاء في الدقيقة 50 من خلال لاعبه توماس كفانكارا، حيث سجل الهدف الأول عن طريق جوردان سيباتشيو في الدقيقة 56، وأضاف فلوريان نوهاوس الهدف الثاني في الدقيقة 73 قبل أن ينجح كفانكارا في تعويض ضربة الجزاء المهدرة، بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز، رفع مونشنجلادباخ رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما حصد دارمشتات النقطة الأولى هذا الموسم، محتلا المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وفي مباراة أخرى بنفس الجدولة، حقق فريق هايدنهايم فوزه الأول هذا الموسم، وذلك عقب تغلبه على ضيفه فيردر بريمن بنتيجة 4 - 2.

وتقدم تيم كلينيست لهايدنهايم في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، قبل أن يضيف إرن دينكجي الهدف الثاني في الدقيقة 44، وفي الدقيقة 49 سجل مارفن دوكش هدف تقليص الفارق لبريمن، ثم سجل ميتشل فايزر هدف التعادل في الدقيقة 64.

وعاد هايدنهايم ليتقدم مجددا في النتيجة، بعدما سجل له دينكجي الهدف الثالث في الدقيقة 68، فيما أضاف يان نيكولاس بيست الهدف الرابع في الدقيقة 76.

ورفع هايدنهايم، الذي حقق فوزه الأول بعد تعادل وهزيمتين، رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد بريمن عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.

