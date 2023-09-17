محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض أهلًا مدارس الرابع بالرياض

أعلن، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن افتتاح المعرض الرابع أهلا مدارس بمدينة الرياض، وجاري تجهيز معارض أهلا مدارس ببلطيم وفوة وبقية المدن، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة، لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وكذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.



وشهد معرض أهلا مدارس بالرياض، اقبالاً كبيراً من المواطنين، خلال افتتاح أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، للمعرض، المقام بمدرسة الرياض للتعليم الأساسي، ليكون المعرض ال4 من معارض أهلاً مدارس بمحافظة كفر الشيخ، وجاري افتتاح بقية المعارض بالمدن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



جاء بحضور وائل عبدالرؤف، نائب رئيس مجلس ومدينة الرياض، وحسن بسيوني، مدير الإدارة التعليمية بالرياض، ومحمد الزهيري، وكيل الادارة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ومحمد الرفاعي، مدير إدارة المتابعة بالادارة، و عزيزة هيبة، مديرة مدرسة الرياض تعليم أساسي.

وجرى افتتاح معرض أهلا مدارس، بمدينة الرياض، وسبق افتتاح معرض أهلاً مدارس بمدينة قلين، ومعرض أهلا مدارس بمدينة كفر الشيخ، بجوار مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومعرض أهلا مدارس بمدينة البرلس، وجاري التجهيزات لافتتاح اهلا مدارس وفوه وبلطيم، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، برئاسة المحاسب حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، بنسبة تخفيضات تتراوح بين 25 ل 30%، وجرى توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية، والأحذية، ومستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان وغيرهم.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المعارض سوف يتم افتتاحها في بقية مراكز ومدن المحافظة، لتوفير كافة مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، بأسعار مخفضة وخصومات كبيرة، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، مشيراً إلى أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.