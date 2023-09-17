بالأسماء.. إصابة 21 عاملًا في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا

اصيب ٢١ عاملا في حادث انقلاب مكروباص، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام قرية البهنسا، بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، نتيحة انفجار الإطار.

وتلقى اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، بحادث انقلاب سيارة ميكروباص رقم ٤٥٣٩ ه ط ل، قيادة كيلاني خلف كيلاني، ٢٩ سنة، مقيم بمحافظة سوهاج، بطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية البهنسا، بمركز بني مزار شمال المنيا، نتيحة انفجار الإطار الخلفي الايسر .



وتسبب الحادث، في إصابة ٢١ عاملا بينهم عائدون من الأراضي الليبية، شاذلي محمد عبدالله، ٢١ سنة، على محمد زناتي، ٢٤ ستة، رجب محمد سيد، ٢٠سنة، على غزالي زناتي، ٢٩ سنة، السيد عبدالله حسن، ٢٨ سنة، احمد على غيد، ٢٦ سنة، احمد اشرف مرعي، ٢٥ سنة، اسلام حسن عبدالكريم، ٢٣ سنة، رمضان عطية محمد، ٢١ سنة، يسري عادل حسين، ٢٦ سنة، عبدالنبي طاهر حمدي، ٢٩ سنة، ياسر محمود حسانين، ٢١ سنة، احمد سمير احمد، ٥١ سنة، عادل فتحي عباس، ٢٥ سنة، وشقيقة احمد، ٥٣ سنة، احمد عبدالعظيم على، ١٧ سنة، محمد صابر محمد، ٢٦ سنة، عبدالله محمد امبابي، ١٤ سنة، احمد مؤمن عبدالجابر، ١٦ سنة، مقيمون جميعا بنجع حمادي قنا، وكيلاني خلف كيلاني، ٢٩ سنة، وشقيقة يحي، ١٩ سنة، مقيمان سوهاج .

وجرى نقل المصابين لمستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة .