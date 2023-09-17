QR Code للكتالوج وبرنامج العروض على كارنيه مهرجان الغردقة السينمائي

قررت إدارة مهرجان الغردقة الأول لسينما الشباب وضع برنامج عروضه وكتالوج الأفلام عبر QR Code مطبوع على كارنيهات حضور المهرجان، وذلك مساهمة من المهرجان في مبادرات الحفاظ على البيئة في مدينة السحر والجمال الغردقة.

وقال الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، أن حماية البيئة ودعم مبادرات الحفاظ عليها تعد من الأهداف الأساسية لمهرجان الغردقة السينمائي.

وأشار إلى تخصيص المهرجان لجائزة خضراء تمنحها لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لافضل فيلم يعالج قضية تتعلق بالدفاع عن البيئة.

تقام الدورة الاولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، يقام المهرجان برعاية من وزاراة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر ومجموعة صن رايز وإير كايرو وترافلوكس ترافل وساند سيتى وبلو وافز وماجيك فارما، ومؤسسة ملليميتر السعودية.