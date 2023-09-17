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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هل حدوث الزلازل مرتبط بظهور المهدي المنتظر.. أحمد كريمة يوضح

الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة
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أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن حدوث الزلازل و الأعاصير، ليس له علاقة بـ ظهور المهدي المنتظر كما يقول البعض.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن الدعوات الشيعية لا تقال في مصر، لأن مصر هي بلد الأزهر الشريف.
ولفت إلى أن علامات الساعة معروفة للجميع، ولكن الزلازل موجودة منذ عهد سيدنا محمد، فليس من الصح ربط حدوث الزلازل بـ ظهور المهدي المنتظر.

 

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الدكتور أحمد كريمة الزلازل الأعاصير المهدي المنتظر
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