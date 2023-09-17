هل حدوث الزلازل مرتبط بظهور المهدي المنتظر.. أحمد كريمة يوضح

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن حدوث الزلازل و الأعاصير، ليس له علاقة بـ ظهور المهدي المنتظر كما يقول البعض.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن الدعوات الشيعية لا تقال في مصر، لأن مصر هي بلد الأزهر الشريف.

ولفت إلى أن علامات الساعة معروفة للجميع، ولكن الزلازل موجودة منذ عهد سيدنا محمد، فليس من الصح ربط حدوث الزلازل بـ ظهور المهدي المنتظر.