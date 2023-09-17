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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طرح تذاكر مباراة المصري البورسعيدي والأهلي في الجولة الافتتاحية للدوري الممتاز

الاهلي والمصري
الاهلي والمصري
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طرحت شركة تذكرتي، تذاكر مباراة المصري البورسعيدي والأهلي، والتي تجمع بين الفريقين في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2023-2024، علي ملعب برج العرب.

 جاءت الأسعار كما يلي: 

الدرجة الأولى: 100 جنيه.

الدرجة الثالثة: 75 جنيها.

وأعلنت رابطة الأندية حضور 10 آلاف مشجع في كل مباراة، بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق، وأشار أحمد دياب رئيس عن تقديم طلب بحضور نصف الطاقة الاستيعابية لكل الملاعب خلال مباريات الدور الأول وحضور الطاقة الكاملة في الدور الثاني، وأكد أنه سيتم الإعلان حال الحصول على الموافقة.

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تذاكر مباراة المصري البورسعيدي الأهلى برج العرب 10 آلاف مشجع
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