اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وكوريا الشمالية تجتمع نوفمبر المقبل في بيونج يانج

أعلن رئيس اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وكوريا الشمالية ألكسندر كوزلوف، اليوم الأحد، أن الاجتماع القادم للجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وكوريا الشمالية سيعقد في نوفمبر المقبل في بيونج يانج.

وقال كوزلوف وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "لقد اتفقنا على الاجتماع في نوفمبر في بيونج يانج" مشيرا إلى "أن هذه الآلية تساعد بلدينا على تعزيز علاقات حسن الجوار".

وفيما يتعلق بخدمات الطيران بين البلدين، أوضح كوزلوف أن " الخدمة الجوية بين روسيا وكوريا الشمالية تعمل حاليًا في وضع تجريبي، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بكامل طاقتها في المستقبل القريب ".

واضاف أنه "من شبه المستحيل العيش بدون خدمة جوية، لذلك بذل زملاؤنا في وزارة النقل كل ما في وسعهم من أجل بدء الرحلات الجوية بين البلدين وهي حاليًا في وضع الاختبار".

ووصل الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي 13 سبتمبر الجاري، أجروا محادثات في ميناء فوستوشني الفضائي ضمت وفودًا من بلدانهم واجتمعوا أيضًا بشكل فردي.

وكان كيم قد زار روسيا سابقًا في أبريل 2019 عندما أجرى هو وبوتين محادثات في فلاديفوستوك حيث كان ذلك أول لقاء لهم.