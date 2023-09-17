رئيس جامعة بني سويف يلتقي بوفد نادي روتاري والطلاب المسافرين إلى الصين

التقي الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، وفد نادي روتاري بني سويف وذلك على هامش سفر عدد من طلاب قسم اللغة الصينية كلية الألسن إلي دولة الصين بناء على البروتوكول الموقع بين الجامعة ونادي روتاري، بحضور الدكتور شريف الجيار عميد كلية الألسن، والدكتورة هبه محمد فوزي رئيس قسم اللغة الصينية، والأستاذة فيفي جرجس رئيس نادي روتاري، والأستاذة داليا مكرم سكرتير النادي، والدكتور أحمد فؤاد صدقي مساعد محافظ سابق، والدكتورة هبة عبد العظيم رئيس سابق، والأستاذة فاطمة الزهراء أمين الصندوق.

وقال الدكتور منصور حسن إنه تم اختيار طالبين بالماجستير "اللغويات الصينية" و4 طلاب بالفرقة الثانية " باللغة الصينية" حيث سيقضي الطلاب الفرقة الثالثة عاماً دراسياً بدولة الصين، بناء على المنحة المقدمة من جمعية الصداقة المصرية الصينية، في إطار التبادل الثقافي بين جمهوريتي مصر العربية والصين الشعبية.

وأشاد رئيس الجامعة، بالدور الهام الذي يقوم به نادي روتاري بني سويف في خدمة المجتمع المحلي من خلال التعاون المشترك مع الجامعة في تنظيم القوافل الطبية، وعقد الندوات الصحية التوعوية في القري الأكثر احتياجا، وإقامة معارض الملابس الجاهزة للطلاب غير القادرين، وعمل محاضرات توعية في مجال الصحة وسوق العمل، وغيرها من الأنشطة الفعالة لخدمة أبناء المحافظة.

وقدَم أعضاء نادي روتاري بني سويف، الشكر لرئيس الجامعة لحسن الاستقبال وحرصه الشديد علي التعاون مع النادي لتقديم الخدمات المتنوعة لصالح الطلاب والعاملين والمجتمع المحلي إضافة لتذليل أي عقبات من شأنها عرقلة الدور الاجتماعي للجامعة.

وفى نهاية اللقاء ودع الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة الطلاب متمنياً لهم سلامة الوصول وأن يكونوا خير سفراء لجمهورية مصر العربية وجامعة بني سويف، وحثهم على الجد والاجتهاد، وأن يكونوا نماذج مضيئة ومشرفة في جميع دول العالم.