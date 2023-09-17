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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لافروف: الولايات المتحدة تواصل الحرب ضد روسيا

لافروف
لافروف
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 قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تسيطر على العمليات العسكرية في أوكرانيا، مضيفا أن واشنطن في الواقع تواصل حربا ضد روسيا من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وأضاف لافروف -في تصريحات إعلامية تعليقا على سؤال حول إمدادات واشنطن المحتملة من الصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا-: "بغض النظر عما تقوله، فهي (الولايات المتحدة) تسيطر على هذه الحرب، وهي تزود بالأسلحة والذخائر والمعلومات الاستخباراتية والبيانات من الأقمار الصناعية، وتشن حربا ضدنا"، حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية.

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لافروف الولايات المتحدة أوكرانيا
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