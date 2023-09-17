أستاذ علوم سياسية: زيارة الرئيس لبني سويف تعبر عن اهتمام الدولة بالمناطق الأكثر احتياجا

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة بني سويف تأتي في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها في عام 2019 وتستهدف الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا في مصر.

وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد: "لدينا 4500 قرية، وجرى تقسيم إلى مراحل وقسمت القرى إلى مجموعات وفقا لتوقيتات زمنية، حيث تبدأ المرحلة الأولى ثم الثانية وتحصل القرى الأكثر احتياجا على الأولوية".

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت في إطار اهتمامه بمتابعة كل ما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، فقد زار بني سويف، وقبل ذلك زار قرية الأبعادية في البحيرة، ويبدو أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة والرئاسة بتخفيف الأعباء عن كاهل المناطق الأكثر احتياجا، ونستطيع أن ننظر إليها في إطار تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة في هذه المناطق وتحسين الظروف المعيشية للمواطن".