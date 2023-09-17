«رواد النيل» تطلق دورة جديدة من برنامج احتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال

أعلنت مبادرة «رواد النيل» إحدى مبادرات البنك المركزي المصري والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك عن إطلاق دورة جديدة من برنامج حاضنات الأعمال للشركات الناشئة ورواد الاعمال، بالتعاون مع بنوك QNB-الأهلي، التعمير والإسكان، البنك المصري لتنمية الصادرات وقناة السويس.

وقال الدكتور محمد عباس، المدير التنفيذي المساعد لمبادرة رواد النيل لريادة الأعمال ورئيس برنامج حاضنات الأعمال بالمبادرة، إنه للعام الثاني على التوالي تنجح المبادرة في إطلاق 4 دورات مجمعة في توقيت واحد، وتشمل مجالات مختلفة ومتنوعة تركز على الأنشطة التي من شأنها دعم الإقتصاد المحلي والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

وأضاف أن دورة الاحتضان هذا العام تركز بشكل أكبر على التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مراحل مشروعاتهم المختلفة بدءا من مرحلة الفكرة وحتى مرحلة التشغيل وطرح المنتجات بالأسواق، كما تركز على مجالات الصناعات الهندسية والتصنيع المحلي والحرف اليدوية والطاقة المتجددة والمستدامة والتطبيقات التكنولوجية التكنولوجيا والتحول الرقمي، فضلا عن مجالات دعم ذوي الإحتياجات الخاصة ودعم الشمول المالي.

وأكد عباس، أن حرص مبادرة رواد النيل على إطلاق هذه الدورات التي تقدم العديد من الخدمات للشركات ورواد الأعمال في مصر يأتي تأكيدا على الإيمان بأهمية توجيه الدعم بشكل مستمر لأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة لخلق أجيال جديدة من مجتمع الأعمال في مجالات عديدة تكون على أعلى درجة من الكفاءة والقدرة على الاستمرار والمنافسة في الأسواق وتسهم إحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة بما يخلق قيمة مضافة للمشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة في الاقتصاد القومي.

وأوضح أن المبادرة ستقدم العديد من الخدمات لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة المشاركين في تلك الدورات، منها خدمات التوجيه والإرشاد والتدريب والمساعدة في تطوير المنتجات لتصبح أكثر تنافسية، والتشبيك مع الأسواق، وغيرها من الخدمات التي تساعد على بلوة أفكار الشباب وتحويلها إلى واقع، وأيضا دعم المشروعات القائمة وتوسعاتها وقدرتها على المنافسة.

واشاد المدير التنفيذي المساعد لمبادرة رواد النيل لريادة الأعمال بالجهود المتواصلة التي يبذلها البنك المركزي المصري والبنوك المشاركة في البرنامج وهي بنوك QNB الأهلي والتعمير والإسكان وتنمية الصادرات وقناة السويس، والتي تقدم كافة الدعم لإنجاح البرنامج وتحقيق أعلى إستفادة من تلك الدورات المقدمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة.

ويرعى بنك QNB الاهلي حاضنة أعمال التصميم الإبداعي والتي يركز برنامجها في دورته الخامسة التي تطلق تحت عنوان "التصميم من أجل الإستدامة" على دعم رواد الأعمال العاملين في مجالات الديكور المنزلي أو تصميم الأثاث أو الأزياء الخضراء أو الحرف اليدوية باستخدام المواد الخضراء المعاد تدويرها، ويمكن التقديم للدورة من خلال الرابط: https://np.eg/incubate/hardware/creative-design/ .

وبالنسبة لحاضنة الأعمال الهندسية، التي يرعاها بنك التعمير والإسكان، فتركز في دورتها الخامسة أيضا على أنشطة "الطاقة النظيفة" وذلك في ظل الحاجة الملحة لحلول الطاقة المتجددة، وتصاعد تحديات الشركات المبتكرة، بهدف مساعدة الشركات الناشئة التي ترغب في توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة، وإحداث ثورة في الطهي النظيف، وقيادة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

ويمكن للشركات الناشئة التي تعمل في هذه المجالات الحصول على تدريب وإرشاد مهني رفيع المستوى، وتوجيهات من الخبراء، وخدمات استشارية قيمة ومساحة عمل مشتركة مع بيئة عمل مناسبة تحفز الإبداع.، ودعم إداري وقانونين وأيضا فرصة الحصول على خدمات تتعلق بالملكية الفكرية، ويمكن التقديم لهذه الدورة من خلال الرابط: https://np.eg/incubate/hardware/engineering/.

ويرعى البنك المصري لتنمية الصادرات الدورة الثالثة من برنامج ما قبل الإحتضان والتي تعقد هذا العام تحت عنوان "من الفكرة إلى نجاح الشركة الناشئة" والتي تركز على الارتقاء بالمشروعات الريادية القائمة على التكنولوجيا، حيث سيساعد البرنامج على تحويل الأفكار إلى نماذج وظيفية فعلية مع توفير التدريب التجاري والفني المكثف من خلال متخصصون، وأيضا الإرشاد والتوجيه للأفكار المحتضنة والعمل في بيئة ديناميكية وملهمة تعزز الإبداع والإبتكار، فضلا عن التوفيق بين الأفكار المحتضنة، ويمكن التقديم في هذا البرنامج من خلال الرابط: https://np.eg/incubate/pre-incubator/product-design/.

وتركز حاضنة التطبيقات التكنولوجية -ساس التي يرعاها بنك قناة السويس، على دعم رواد الأعمال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمتلكون شركات ناشئة أو الشركات التي تقدم خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة، وأيضا تركز الدورة على رائدات الأعمال أو الشركات التي تقدم خدماتها لدعم رائدات الاعمال، أو تكون الشركة تعتمد في تقديم خدماتها على الذكاء الاصطناعي أو العاملة في أنشطة تدعم الشمول المالي، ويمكن التقدم للدورة من خلال الرابط: https://coda.io/form/Launch-SaaS-Cycle-5_da0OzpDSy7T.