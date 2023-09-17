حاملة الطائرات "ميسترال" تصل إلى سواحل ليبيا تنفيذًا لتوجيهات السيسى

وصلت، قبل قليل، حاملة الطائرات "ميسترال" إلى السواحل الليبية؛ للعمل كمستشفى ميداني، وتقديم خدمات الإغاثة لمتضرري إعصار "دانيال" الذي وقع مؤخرًا شرق البلاد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسبما أفادت "القاهرة الاخبارية" في نبأ عاجل.

ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ القوات المسلحة لتوجيهات القيادة السياسية؛ لدعم كافة جهود الإنقاذ في دولة ليبيا الشقيقة.

ولقي ما لا يقل عن 11300 شخص مصرعهم وفقد 10100 آخرون من مدينة درنة الساحلية بعد أسبوع واحد من العاصفة دانيال شمال شرق ليبيا، وذلك وفقًا لما أفاد به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.