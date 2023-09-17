رفعت شكيب: قرارات الرئيس تؤكد انحيازه التام للمواطن

ثمن النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، القرارات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المشروعات القومية ببني سويف، بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلًا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفًا إلى 45 ألفًا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300.

وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن حزمة القرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد انحيازه التام للمواطن المصري، ودعمه له لتخفيف الأعباء عن كاهله، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع، والتي جاءت نتيجة لجائحة كورونا، ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي يضع المواطن المصري في صدارة أولوياته، ويعمل جاهدًا منذ أن تولى حكم مصر على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، ودعم محدودي الدخل والأكثر احتياجًا، وهذا لم نشهده من قبل في تاريخ الدولة المصرية.

واختتم النائب رفعت شكيب: "دائمًا ما يصدر الرئيس السيسي قرارات إنسانية تصب في مصلحة المواطن البسيط، وتخفف المعاناة عنه، وهذا يؤكد شعور القيادة السياسية الوطنية الحكيمة بالمواطن في ظل الأزمة الاقتصادية".