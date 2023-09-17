ads
الأحد 17 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"هندسة المنصورة" الأهلية تبدأ أولى سلسلة ندوات "اعرف طريقك"

جامعة المنصورة الأهلية
جامعة المنصورة الأهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية  الندوة الأولى من سلسلة ندوات "اعرف طريقك"، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر  رئيس الجامعة، وريادة الدكتور إيهاب عبدالحي مدير برامج كلية الهندسة، وتهدف هذه الندوات إلى تعريف الطلاب الجدد بالجامعة والكلية والبرامج المختلفة بالكلية ونظام الدراسة وفرص عمل الخريجين بكل برنامج.

فيما تناول الدكتور إيهاب عبدالحي خلال الندوة الأولى التعريف بالجامعة والكلية وإمكانيات الكلية المادية والبشرية وتعريف مختصر لكل برنامج من برامج الكلية و نظام الدراسة والجدول الدراسي والأجندة الأكاديمية والإرشاد الأكاديمي.

كما تضمنت الندوة شرح لقواعد بيانات الكلية والأنظمة الإلكترونية التي يستفيد منها الطالب مثل بوابة الطالب الإلكترونية ونظام الموديل والمنصة الإلكترونية وبنك المعرفة والبريد الإلكتروني الجامعي.

جدير بالذكر أنه قد حضر الندوة ١٠٠ طالب وولي أمر من خلال منصة Zoom، بالإضافة إلى حضور أكثر من ٤٥٠ طالبا وولي أمر من خلال البث المباشر عبر Facebook، كذلك تمت الإجابة عن جميع الاستفسارات في نهاية الندوة.

FB_IMG_1694934459501
FB_IMG_1694934459501
FB_IMG_1694934457864
FB_IMG_1694934457864
FB_IMG_1694934448978
FB_IMG_1694934448978
FB_IMG_1694934444508
FB_IMG_1694934444508
FB_IMG_1694934454298
FB_IMG_1694934454298
FB_IMG_1694934461057
FB_IMG_1694934461057
FB_IMG_1694934452712
FB_IMG_1694934452712
FB_IMG_1694934451070
FB_IMG_1694934451070
ads
الأنظمة الإلكترونية الدكتور شريف يوسف خاطر هندسة جامعة المنصورة جامعة المنصورة الأهلية
ads