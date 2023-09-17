"هندسة المنصورة" الأهلية تبدأ أولى سلسلة ندوات "اعرف طريقك"

نظمت كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية الندوة الأولى من سلسلة ندوات "اعرف طريقك"، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتور إيهاب عبدالحي مدير برامج كلية الهندسة، وتهدف هذه الندوات إلى تعريف الطلاب الجدد بالجامعة والكلية والبرامج المختلفة بالكلية ونظام الدراسة وفرص عمل الخريجين بكل برنامج.

فيما تناول الدكتور إيهاب عبدالحي خلال الندوة الأولى التعريف بالجامعة والكلية وإمكانيات الكلية المادية والبشرية وتعريف مختصر لكل برنامج من برامج الكلية و نظام الدراسة والجدول الدراسي والأجندة الأكاديمية والإرشاد الأكاديمي.

كما تضمنت الندوة شرح لقواعد بيانات الكلية والأنظمة الإلكترونية التي يستفيد منها الطالب مثل بوابة الطالب الإلكترونية ونظام الموديل والمنصة الإلكترونية وبنك المعرفة والبريد الإلكتروني الجامعي.

جدير بالذكر أنه قد حضر الندوة ١٠٠ طالب وولي أمر من خلال منصة Zoom، بالإضافة إلى حضور أكثر من ٤٥٠ طالبا وولي أمر من خلال البث المباشر عبر Facebook، كذلك تمت الإجابة عن جميع الاستفسارات في نهاية الندوة.

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