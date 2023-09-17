بالفيديو.. الأرصاد: أجواء مستقرة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار وبالتحديد في الظهيرة تتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يامصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن هناك طقسا حارا على المناطق المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لافتة إلى أنه مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة الصغرى تسجل 23 إلى 24 درجة مئوية خلال فترة الليل، وأجواء معتدلة تماما على معظم انحاء الجمهورية ليلا، لافتة إلى أن هناك نشاطا نسبيا في الرياح ليلا يقلل نوعا ما من الإحساس بالرطوبة.