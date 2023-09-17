أسعار الذهب اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023

الأحد 17/سبتمبر/2023 - 09:09 ص

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 17 سبتمبر 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2480 جنيه للبيع و 2491 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2170 جنيه للبيع و 2180 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1860 جنيه للبيع و 1869 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1447 جنيه للبيع و 1453 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.4 ألف جنيه للبيع و 17.44 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب حوالي 77.13 ألف جنيه للبيع و 77.5 ألف جنيه للشراء.

واخيرا سجل سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء