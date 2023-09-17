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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السعودي يصل إلى نيويورك لترأس وفد المملكة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
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وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة لترأس وفد المملكة المشارك في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.
وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية أن بن فرحان سيشارك في عدة اجتماعات رسمية لبحث المستجدات على الساحة الدولية، والجهود الدولية الرامية لتعزيز دعائم الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى القضايا التي تتعلق بتنمية الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية السعودي على هامش الجمعية العامة عددا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة، ومع عدد من مسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 

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