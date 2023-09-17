مواهب أوبرا الإسكندرية تستلهم سيرة ومؤلفات سيد درويش.. صور

رسمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مشهدًا إبداعيًا مبتكرًا في احتفال طلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية فصلى الكورال تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني، والباليه تدريب وتصميم وإخراج الدكتور عصام عزت، وذلك بمناسبة مئوية الموسيقار سيد درويش.

فمع أعمال فنان الشعب استمتع حشد جماهيري بفاصلًا غنائيًا للواعدين من أبناء المركز، والذي تضمن: "النشيد الوطني، والحلوة دي، وأنا المصري، وأهو ده اللي صار، وزوروني كل سنة مرة، وشد الحزام، ودنجي دنجي، وطلعت يا محلا نورها، ويا ورد على فل وياسمين".

وفى الفاصل الثاني روى طالبات فصل الباليه بمشاركة طلاب فصل البيانو تدريب أميرة رفعت سيرة خالد الذكر من خلال مشاهد درامية وتابلوهات راقصة صممت خصيصًا للاحتفالية وشارك في إعدادها الكاتب محمد زناتي، وصاغ موسيقاها إسلام رفعت.

تضمنت أعمال: "دنجي دنجي، وأنا هويت، وأهو ده اللى صار، وخفيف الروح، والله تستاهل يا قلبي، ومخسبكوا أنداس، والحلوة دى، ويا ورد على فل وياسمين، وزوروني كل سنة مرة".

وسبق الحفل افتتاح معرضًا تشكيليًا بالساحة الخارجية للمسرح لمواهب فصل الرسم تدريب داليا فؤاد، والذي ضم لوحات من فن البورترية لملامح فنان الشعب، كما شارك طلاب فصل الكمان تدريب الفنان محمد بركات بعدد من ألحان سيد درويش المميزة.