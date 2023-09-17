«المصري» يُجهز صفقاته الجديدة قبل مواجهة الأهلي في افتتاح الدوري

أعلن الجهاز الفنى لفريق نادي المصري بقيادة علي ماهر، حالة الطوارئ القصوى قبل افتتاح مشوارهم في الدوري الممتاز والذي سيبدأ بموقعة الأهلي في الأسبوع الأول للمسابقة.

وضم النادي المصري البورسعيدي 11 صفقة في الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم المقبل، أبرزهم: باهر المحمدي من الإسماعيلي، وفخر الدين بن يوسف من بيراميدز.

وأتم مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبوعلي، وبالتنسيق مع علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول، إجراءات التعاقد مع الدولي محمود حماده، لاعب خط وسط فريق فاركو ومنتخب مصر، بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، قبل غلق موعد القيد في الميركاتو الصيفي بساعات قليلة.

وتسلم النادى الإسماعيلى 10 ملايين جنيه من المصري البورسعيدي، قيمة القسط الثانى والأخير من صفقة انتقال باهر المحمدى لاعب الدراويش السابق.

وكان باهر المحمدي قد انتقل للمصري البوسعيدي بعد الاتفاق على تسديد قيمة الشرط الجزائي فى عقده والمقدر بـ20 مليون جنيه، سدد المصري 10 ملايين منها وقت انتقال اللاعب ودفعها مسئولو الإسماعيلي للاعبين أيضًا كنسبة المستحقات المتأخرة من الموسم الماضي.

وجاءت صفقات المصري البورسعيدي كالتالي:

محمود حمادة قادما من فاركو، باهر المحمدي قادما من الإسماعيلي، يوسف الجوهري قادما من المقاولون العرب.

سمير فكري قادما من الداخلية، فخر الدين بن يوسف قادما في صفقة انتقال حر، أحمد أيمن منصور قادما في صفقة انتقال حر، محمد الشامي في صفقة انتقال حر، أحمد عيد انتقال حر، ميدو جابر قادما من سيراميكا كليوباترا، أمادو جولدي با قادما من دينامو أوتو تيراسبول المولدوفي، ليستويل أمانكونا قادما من ريال تامالي الغاني.

وكان المصري قد أعلن رحيل 7 لاعبين بنهاية دورى 2023، وهم: رجب عمران، زياد كمال، عبده يحيى، محمد جريندو، محمد الفيومى، وذلك بين انتهاء إعارة وانتهاء عقود، قبل أن يضاف إلى القائمة كل من، فريد شوقى وإسلام أبو سليمة.

ووافق النادى المصرى على إعارة 5 لاعبين من أبناء قطاع الناشئين بالنادى، إلى المقاولون العرب والداخلية، وذلك فى إطار خطة النادى البورسعيدى، منح لاعبيه الشباب الفرصة للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات.