الدقهلية تستعد لاستقبال العام الدراسي بافتتاح 21 مدرسة وصيانة 93

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 بـ20 توجيه من محافظ الدقهلية لاستقبال مليون و600 ألف طالب بمختلف المراحل الدراسية.

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم أن هناك توجيهات من محافظ الدقهلية تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن إستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024 والتنسيق القائم بين محافظ الدقهلية والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم،واللواء يسري عبد الله رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية.

وأضاف ان محافظ الدقهلية وجه بمتابعة انهاء الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024 بمدارس محافظة الدقهلية حيث جرى افتتاح 21 مدرسة جديدة بشرق وغرب المنصورة واجا والسنبلاوين والمنزلة وميت غمر وشربين بتكلفه قدرها 212 مليون جنيه تعزيزا للخدمة التعليمية بالمراحل المختلفة والقضاء علي الكثافة بالفصول لضمان سير العملية التعليمية علي اكمل وجه.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من صيانة 28 مدرسة صيانة شاملة بتكلفة 44 مليون جنيه بنسبة انجاز بلغت 95 %، كما تم طرح واسناد عدد 93 عملية صيانة للمدارس و الانتهاء من عدد 87 مدرسة بنسبة 95% بإجمالي 105 مليون جنيه، وجاري تنفيذ أعمال الصيانة لعدد 89 مدرسة تعليم عام وفني بتكلفة اجمالية 118 مليون جنيه

واشار ان هناك 3875 مدرسة جاهزة لاستقبال 1 مليون و600 الف طالبه وطالبه بجميع مراحل التعليم علي مستوي المحافظة، مشيرا إلى اعتماد مبلغ 78.7 مليون جنيه للتغذية المدرسية هذا العام لضمان صحة وبنية جسمانية سليمة لأبنائنا الطلاب بجميع مراحل التعليم.

ولفت شعبان انه جاري العمل على تطوير وصيانة شاملة لـ 2 إدارة تعليمية ومبنى ديوان مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، و صيانة وتجديد واحلال حمام السباحة بشارع الجلاء تمويل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لممارسة السياحة الطلاب وإقامة بطولات ومسابقات المدارس.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم اننه جرى عمل مسح شامل لجميع مدارس التعليم الابتدائي على مستوى المديرية وذلك للتأكد من أعمال الصيانة البسيطة والنظافة العامة ، ودهان السبورات وإصلاح الأثاث ومتابعة وصول الكتب من المخازن والتأكد من نظافة الخزانات والتأكيد على استيعاب جميع التلاميذ الملزمين للعام الدراسي مشيرا انه تم استلام الكتب المدرسية من مطابع الوزارة بنسبة 100% وتوزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس.

وعن القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد لفت انه بمجموع ( 237 ) درجة وذلك بعد موافقة المحافظ لتحقيق القوة الاستيعابية للكثافة المقررة وتلبية لرغبة أولياء الأمور وحرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

واكد ان كلف مديري العموم بمديرية التربية والتعليم للمرور المكثف بلجان المتابعة وذلك للوقوف على مدي جاهزية المدارس واستعدادها التام لاستقبال أبنائنا الطلاب بالعام الدراسي الجديد، والتأكيد على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس و جاهزية المدارس الثانوية، والتأكد من تزويدها بالشبكات اللاسلكية والسلكية والالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات، وعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالإخوة المسيحيين وتفعيل لجنة الأزمات والكوارث لضمان استمرارية المؤسسة في تنفيذ أعمالها بكفاءة وفعالية ووجودها في انعقاد دائم لتلقي اي أخطار والتعامل الفوري معها.

وشدد شعبان على تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتعزيز التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة للوقوف على أهم الاستعدادات الصحية الواجب توافرها من بداية العام الدراسي وتنفيذ خطط الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الواجب توافرها لحماية الطلاب وتوزيع تعليمات مديرية الصحة على جميع الإدارات والمدارس ومتابعة تنفيذها بالمدارس لنشر الوعي الوقائي بتعليق الملصقات الإعلامية التي تحث على الوعي الوقائي من الأمراض.