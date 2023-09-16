الدوري الإسباني.. كانسيلو أساسي لأول مرة مع برشلونة أمام بيتيس

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريال بيتيس، خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستقبل فريق برشلونة، اليوم السبت، نظيره ريال بيتيس على ملعب مونتجيك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الظهير البرتغالي جواو كانسيلو في التشكيل الأساسي للبلوجرانا للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

كما يبدأ مواطنه جواو فيليكس، أساسيًا مع الفريق الكتالوني، ليقود الخط الهجومي بجانب البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال بيتيس

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو – جولس كوندي – أندرياس كريستنسن – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو – فرينكي دي يونج – بابلو جافي

وفي الهجوم: فيران توريس – جواو فيليكس – روبرت ليفاندوفسكي.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، فيما يأتي ريال بيتيس ثامنًا بـ7 نقاط.