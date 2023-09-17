بالصور.. زيارة الرئيس السيسي لقرية سدس الأمراء ببني سويف

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، عن حزمة قرارات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين تضمن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ورفع الحد الأدنى الإجمالي للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة.

وأكد الرئيس السيسي في كلمة خلال افتتاح مشروعات تنموية في محافظة بني سويف، تقديره لحجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية.

ووجه الرئيس السيسي تحية تقدير واعتزاز لكل المصريين الذين يثبتون كل يوم بأنهم أبناء حضارة عريقة وأمة فاضلة ووطن قوي تلك التحية واجبة لكل مصري ومصرية يعملون بكل تجرد وإخلاص لمواجهة التحيات من أجل مصرنا العزيزة الغالية.

وشدد الرئيس على يقينه الراسخ بأن أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل وزراعة الأمل وإقرار السلام والاستقرار تلك حرفتنا منذ أن كتب التاريخ على جدرانها وكانت أرضنا الطيبة مبتدأ التاريخ وستكون منطلق المستقبل بأذن الله بالعزيمة والإرادة وأكد الرئيس السيسي تقديره لحجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا ومضاعفتها الحرب الروسية - الأوكرانية.

ودعا الرئيس الحضور إلى الوقوف دقيقةً حدادًا على أرواح المصريين الذين لقوا حتفهم في ليبيا.

ووجه الرئيس السيسي التحية والتقدير والاعتزاز لكل المصريين، الذين يثبتون كل يوم بأنهم أبناء حضارة عريقة أمـة فاضلة ووطن قـوي تلك التحية واجبة لكل مصري ومصرية يعملون بكل تجرد وإخلاص لمواجهة التحديات من أجل مصرنا العزيزة الغالية

وتابع أؤكد لكم جميعا بأن يقيني الراسخ بأن أمتنا العظيمة، قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل وزراعة الأمل وإقرار السلام والاستقرار تلك حرفتنا منذ أن كتب التاريخ على جدرانها وكانت أرضنا الطيبة مبتدأ التاريخ وستكون منطلق المستقبل "بإذن الله بالعزيمة والإرادة

ووجه الرئيس حديثه إلى الشعب المصري قائلا: أقول لكم بصدق وبعبارات واضحة إننى أقدر تماما، حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة "كورونا وضاعفتها الحرب "الروسية – الأوكرانية كما أكد الرئيس قائلا: أننا لم ندخر جهدا لاحتواء هذه الآثار السلبية بما نمتلك من قدرات وإمكانيات.. ولولا استعداداتنا المسبقة بإجراءات اقتصادية فاعلة لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة ولكننا بفضل من الله وبإدارة علمية وعملية دقيقة، نجحنا في التعامل مع الأزمة ونتجاوز مراحلها الحرجة دون أن تتوقف عجلة الإنجاز، أو تتعثر خطط التنمية وباتت بيننا وبين تمام الانفراج.. خطوات معدودة

وأضاف الرئيس وعلى التوازي مع جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية، كانت إرادتنا لتحقيق حالة مماثلة، على المستوى السياسي إيمانا مني بأن حيوية المجتمع المصري بكافة مكوناته، هي إضافة إيجابية للدولة، ودلالة على ثرائها، وقدرتها على الابتكار والإبداع ومن هذا الإيمان الصادق بقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم أطلقت دعوتي للحوار الوطني.. وهي الدعوة التي جمعت النسيج المصري من جميع عناصره وقد كانت الحزمة الأولى من مخرجات هذا الحوار مشجعة على الاستمرار فيه

وتابع الرئيس ولهذا كانت استجابتي فورية لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار وأصدرت توجيهاتي للحكومة بدراستها ووضع آليات تنفيذها والبدء في تفعيل هذه الآليات وأكد الرئيس أن جهود الدولة تضاعفت لتعزيز حالة الاستقرار والأمن الداخلي في ضوء تنامي التهديدات الإقليمية الناجمة عن تصاعد وتيرة الصراعات بدول الجوار، بما لها من انعكاسات على الأمن القومي المصري مشددا على أن الدولة وأجهزتها المعنية تبذل جهودا حثيثة للتعامل مع هذه التهديدات وبتكلفة باهظة حتى يظل الوضع الداخلي مستقرا.

كما أكد الرئيس أن المواطن المصري يظل هو بطل روايتنا الوطنية وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته والحفاظ على مكتسباته وصيانة مقدراته هي هدفنا الأسمى ويظل المصريون كل المصريين في وجداني وضميري.. أعمل من أجل محبة الله ومن أجلهم وأسعى لتوفيـر سـبل العيـش الكريم.