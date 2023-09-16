فودافون توقع اتفاقية مع «تطوير مصر» لتقديم خدماتها في مشروع بلومفيلدز



أعلنت شركة ڤودافون مصر، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة تطوير مصر، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، يهدف هذا الاتفاق إلى تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة "Triple Play" والخدمات الذكية في مشروع بلومفيلدز، الواقع في مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة، بهدف تعزيز تجربة العملاء وتقديم خدمات عالية الجودة باستخدام أحدث التقنيات والخبرة الواسعة لـ (ڤودافون) في مجال الاتصالات والخدمات المتقدمة للمجتمعات العمرانية المغلقة.

تشمل الاتفاقية تقديم ڤودافون مصر لحلول الإنترنت فائق السرعة، وخدمات الهاتف الأرضي، والتليفزيون الرقمي باستخدام أحدث التقنيات، وذلك بسرعات تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، وهي السرعة الأولى من نوعها في مصر. من المقرر أن يتم إطلاق هذه الخدمات المتقدمة في مشروع بلومفيلدز في أبريل المقبل.

وفيما يتعلق بهذه الاتفاقية، أعرب محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر، عن تطلعه لتقديم أحدث الحلول التكنولوجية في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالمدن الذكية التي تشهد تطورًا سريعًا وانتشارًا واسعًا في مصر وعلى مستوى العالم.

وأكد التزام ڤودافون بمواكبة هذه التطورات والاستفادة من خبرتها وأدواتها التكنولوجية المتقدمة لتقديم خدمات عالية الجودة وحلول رقمية مبتكرة تتوافق مع مشروع مصر الرقمية ورؤية مصر 2030. وأشار إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام ڤودافون بتعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات اتصالات مميزة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أهمية هذه الشراكة في دعم استراتيجية الشركة في التعاون مع كبرى الشركات في مجال التطوير العقاري بهدف تحقيق قيمة مضافة لسكان المشروعات والمناطق المجاورة.