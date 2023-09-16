دراسة: 33% من الموظفين في مصر يشعرون بنقص الكفاءات الرقمية

كشف استطلاع أجرته شركة كاسبرسكي، أن 41% من موظفي مصر يعانون من نقص في المهارات الرقمية أثناء أداء أعمالهم، خاصةً فيما يتعلق باستخدام أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا الرقمية الأخرى. ومن بين هؤلاء الموظفين، أعرب نحو 33% عن خوفهم من فقدان وظائفهم بسبب هذا النقص في الكفاءات الرقمية.

وفيما يخص توقعات المستقبل، يعتقد 15% من المشاركين أنهم قد يفقدون وظائفهم بسبب نقص الكفاءات الرقمية خلال السنوات الخمس القادمة، في حين يتوقع 18% آخرون أن يحدث ذلك في وقت لاحق. وفقًا للبيانات، يعتقد نصف المشاركين (40%) أنهم غير عرضة لخسارة وظائفهم بسبب قلة معرفتهم بتكنولوجيا المعلومات.

يتوقع رؤساء الأقسام وكبار المديرين، الذين يشعرون بأنهم عرضة أكثر لفقدان وظائفهم بسبب نقص المهارات الرقمية في السنوات الخمس القادمة، أن يكونوا على أهبة الاستعداد لتعلم التكنولوجيا الجديدة والتحديات الرقمية.

ويرى خبراء في مجال الأمن السيبراني أن نقص المهارات الرقمية يشكل تحديًا كبيرًا للأفراد والمؤسسات، حيث يزيد من مخاطر الهجمات السيبرانية. لذا، يُعتبر تعزيز "جدار الحماية البشري" إحدى الوسائل الأساسية للدفاع ضد التهديدات السيبرانية.

عماد حفار، رئيس قسم الخبراء الفنيين في كاسبرسكي، أشار إلى أهمية توفير التدريب المناسب في مجال الأمن السيبراني للموظفين على جميع المستويات. وأوصى بأن يتضمن التدريب حملات التوعية بشأن التهديدات الإلكترونية الشائعة مثل التصيد الاحتيالي والاحتيال وبرامج الفدية. ولهذا الغرض، يُقدم كاسبرسكي منصة للتوعية الأمنية المؤتمتة عبر الإنترنت لمساعدة الموظفين في تطوير مهاراتهم والحفاظ على الأمن الوظيفي.