"تريند فيجن وان" تحصد جائزة أفضل منصة لرصد ومعالجة التهديدات السيبرانية

في سبتمبر 2023، أعلنت شركة تريند مايكرو، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، عن فوز منصتها المبتكرة "تريند فيجن وان" بجائزة أفضل منصة لرصد التهديدات السيبرانية ومعالجتها. هذا الإنجاز البارز يأتي تأكيدًا على التفوق والابتكار الذي تقدمه شركة تريند مايكرو في مجال الأمن السيبراني.



تصنيف "G2 Grid"، المعروف بتقييمه الموثوق لحلول البرامج، قام بتصنيف منصة "تريند فيجن وان" في المركز الثاني بين 59 منصة أخرى مختصة في الكشف عن التهديدات السيبرانية والاستجابة لها على نطاق واسع. هذا التصنيف العالي يؤكد على كفاءة وفعالية هذه المنصة في مجال الأمان السيبراني.

حصلت منصة "تريند فيجن وان" على عدة جوائز خلال صيف 2023، منها جائزة "أفضل محصلة نتائج إيجابية على مستوى المؤسسات" و"البرنامج الأسهل استخدامًا على مستوى المؤسسات" وجائزة "أفضل العلاقات". هذه الجوائز تعكس التزام شركة تريند مايكرو بالابتكار والتميز في تلبية احتياجات الصناعة.

مع تزايد التهديدات السيبرانية التي تستهدف مناطق متعددة بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا، تعمل شركة "تريند مايكرو" على توفير إجراءات استباقية لحماية المؤسسات المحلية.

وكشف تقرير الأمان السيبراني للعام 2022 الصادر عن الشركة عن رصد واحتجاب أكثر من 870 مليون تهديد في المنطقة خلال العام الماضي، وهو ما أكده الدكتور معتز بن علي، نائب أول للرئيس والمدير الإداري لتريند مايكرو في المنطقة، مشددا علي أهمية الابتكار والتطور المستمر في عالم الأمن السيبراني.