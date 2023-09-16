القاهرة للدراسات: قرارات السيسي اليوم تمثل دعما حقيقيا للمواطن المصري

أكد الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، أن اهتمام الرئيس السيسي بالمواطن المصري، و رفع العبء عن كاهله ، مستمر ولا ينقطع ، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي اليوم للحكومة وإصداره عدة قرارات كلها تصب في صالح المواطن المصري تؤكد أنه يعي جيدا أهمية الإنسان، وتأكيدًا لما ذكره من قبل أن المواطن هو الثروة الحقيقية للوطن .

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن قرارات السيسي اليوم تمثل دعم حقيقي للمواطن المصري بشكل مباشر وسط أزمات تواجه العالم كله، موضحا هذه القرارات المجتمعية للتخفيف عن المواطنين تأتي بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهو ما يؤكد إصرار القيادة السياسية بالعبور بمصر لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، واستجابة لمطالب وتوصيات القوى السياسية والمجتمعية التى تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني.

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، تضمنت (زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، و بإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

و قال مدير مركز القاهرة للدراسات ، أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل كبير في تخفيف أثار الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري و تساعد علي شعور المواطن أن هناك حكومة تتفهم متطلباته .