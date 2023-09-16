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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي يصدر قرارا بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد الأقساط

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا  بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته مع أهالي بني سويف، أن مصر ستظل الغالية العزيزة، هى نقطة التلاقى، التى تجمع قلوب المصريين فى حبها، وسواعدهم لبنائها، وأحلامهم لقوتها وعزتها وستبقى إرادة المصريين، هى سر قوتنا ووحدتنا هي ضمان بقائنا ولقاؤنا مرهون.

وتابع الرئيس السيسي، أن قوة أحلامنا، وآمالنا فى وطن يليق بعراقة، وجهود حاضرنا، وإشراقة مستقبلنا وستبقى مصر، هى مبتدأ الأمر وخبره وبنا جميعا.

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