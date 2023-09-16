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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير المنطقة التاريخية المحيطة بالقلعة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير المنطقة التاريخية التى تضم المنطقة المحيطة بالقلعة، وميدان السيدة عائشة، ومنطقة السيدة نفيسة، وتوسعة شارع متحف الحضارات.
وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة،  وإبراز الوجه الجمالى لها، وإعادة القيمة التاريخية للمكان كمنطقة مزارات دينية وتاريخية ويحولها إلى متحف مفتوح .

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القاهرة التاريخية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة متحف الحضارات ميدان السيدة عائشة
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