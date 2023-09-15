ضياء رشوان: انضمام مصر لـ"البريكس" يعزز علاقاتها الإستراتيجية مع الصين

علق الإعلامي ضياء رشوان، على زيارة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إلي مدينة هونج كونج، للمشاركة في مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها الصين، مؤكداً أن العلاقات بين مصر والصين تتطور بشكل واضح.

وقال "رشوان"، خلال تقديم برنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "etc"، اليوم الجمعة، إن الزيارة استهدفت مناقشة العديد من الأمور منها تحفيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والصين استكمالا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين عام 2014.

وأكد “رشوان” أن انضمام مصر إلي بنك التنمية التابع لتحالف البريكس، يعزز علاقات مصر مع الصين ودول البريكس، خاصة أن الصين واحدة من أقوى الدول في البريكس الدولي.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز أدوات التمويل المختلط، والآليات المبتكرة المحفزة للقطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع التمويلات الخضراء التي تحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتة إلى وجود العديد من مجالات التعاون التي يتم تعزيزها مع هونج هونج في هذا الشأن انطلاقًا من الرؤية المشتركة وتلاقي الأهداف في إطار مبادرة الحزام والطريق واتساقها مع رؤية مصر 2030.