«الصحة»: فحوصات ما قبل الزواج تقي من الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية.. خبراء: خطوة تأخرت كثيرًا ويجب تطبيقها بشكل صحيح وأشمل

قالت وزارة الصحة والسكان، إن إجراء فحوص ما قبل الزواج يحمي من الإصابة بالأمراض المعدية والمزمنة والوراثية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الفحوصات الطبية المقدمة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh،هيموجلوبين).



وتابعت الوزارة، في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الآخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.



المبادرة تشمل تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.



وفي هذا السياق يقول فتحي قناوي استاذ كشف الجريمة، أن خلال السنوات الماضية زادت مشاكل الزواج والطلاق مما جعل هناك جرائم أسرية عديدة فوجدنا زوج يقتل أبناءه وزوجته وزوجه تقتل ابنها او زوجها لذلك لابد من وجود شرط أساسي في الزواج وهو التكافؤ المادي والاجتماعي لعدم تكرار تلك الحوادث.

وتابع «قناوي»، يجب أن لا تقتصر فحوصات ما قبل الزواج على الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية لأن هناك جرائم أسرية شهدها المجتمع المصري وجرائم قتل بين الزوجة والزوج والأبناء وغيرهم في الفترة الأخيرة سببها الأول والأخير عوامل نفسية لذلك لابد من الكشف على الزوج والزوجة وتهيئتهم نفسيا للزواج.

وأضاف «قناوي»، لابد وإن يكون هناك دورات مجتمعية للمقبلين علي الزواج من قبل رجال الدين وأطباء نفسيين موضحا أن الجرائم الأسرية التي زادت بشكل كبير مؤخرا سببها الأول والأخير عدم الموافقين الزوج والزوجة سواء فكريا أو علميا أو اجتماعيا إلى جانب المشاكل المادية والاقتصادية.

وفي نفس السياق يقول الدكتور السيد محمود استشاري النساء والتوليد، أن هناك مشاكل عديدة ظهرت مؤخرا بسبب الأمراض المزمنة ومشاكل الزواج المتعددة موضحا قد تنشأ العديد من الآثار الجانبية متفاوتة الخطورة إذا لم يخضع الطرفين إلي فحوصات ما قبل الزواج في حالات معينة.

وأضاف محمود، أن فحوصات ما قبل الزواج خطوة مهمة للغاية لتجنب الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية لابد وأن تتم تلك التحاليل تحت رقابة شديدة بحيث لا تكون إجراء روتيني لأن هناك تحاليل عديدة يعد إجراءها روتيني ولا تتم بدقة أو بالشكل الصحيح خاصة وأن التحاليل تكون في مصلحة الزوج والزوجة للمحافظة عليهم من الأمراض فيما بعد لأننا شاهدنا مشاكل عديدة في هذا الشأن خاصة في زواج الأقارب.