الكويت تطالب بانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي

أكدت دولة الكويت أهمية الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار النووي، والسعي لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط; لما له من تأثير مباشر على استقرار المنطقة، وإسهام في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، مطالبة بانضمام الاحتلال الإسرائيلي لمعاهدة عدم الانتشار وإخضاع جميع منشآته لنظام الضمانات الشامل، كما طالبت بإبقاء موضوع القدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي قيد النقاش ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال عضو الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة المستشار بشار الدويس - في بيان دولة الكويت أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار بند القدرات النووية الإسرائيلية، الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الجمعة - إنه رغم التزام جميع دول المنطقة بمعاهدة عدم الانتشار والتزامها بتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة، يستمر تعنت الاحتلال الإسرائيلي في رفض أي مبادرات أو اتخاذ أي خطوات جدية في سبيل تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط، أو في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها.

وشدد البيان على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظل الجهة المختصة والقادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية، ولا بد أن تركز المناقشات التي تشهدها اجتماعات أجهزة صنع السياسات في الوكالة على أهمية تعزيز بيئة الأمن والأمان النووي وتقوية كافة الجوانب المتعلقة بها، وأهمية تعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها في التحقق وفي تطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار، وعدم غض النظر عن المخاطر المتعلقة بالقدرات النووية الإسرائيلية.