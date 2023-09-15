العرابى: الإستراتيجية الأمريكية بعد 11 سبتمبر تغلب عليها السطحية والسذاجة

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الاستراتيجية الأمريكية بعد حادث 11 سبتمبر كانت تغلب عليها السطحية والسذاجة بصورة كبيرة.



وأكد العرابي، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث؟" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القوى الدولية كانت تريد وضع استراتيجية جديدة في الإقليم العربي بما يتوافق مع أهداف ومتطلبات القوى الدولية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي دفع الإقليم العربي الثمن غاليًا بعد ثورات الربيع العربي التي حدثت والتي أدت إلى الفوضى.

وأضاف أنه حدث انشقاق كبير في الدول العربية بين الشعب والسلطات الحاكمة التابعة لسياسة الغرب، والدليل على ذلك الانشقاق في سوريا الذي حدث بين الشعب السوري الشقيق والسلطة الحاكمة.

وتابع العرابي : "السياسة الأمريكية كانت تريد الهيمنة والسيطرة على الإقليم العربي، وكان تنظيم القاعدة بدايته بأيدٍ أمريكية خالصة في البداية".