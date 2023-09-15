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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الأفريقي.. حافلة الأهلي تتحرك إلى ملعب الملك فهد لمواجهة اتحاد العاصمة "فيديو"

حافلة فريق الأهلي
حافلة فريق الأهلي
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تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فندق الإقامة في مدينة الطائف إلى ملعب الملك فهد الدولي استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب “الملك فهد الدولي” على لقب كأس السوبر الأفريقي لعام 2023.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق للفريق محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة.

ويشارك النادي الأهلي في السوبر الأفريقي للمرة الـ11 في تاريخه حيث سبق وخاض 10 مواجهات في السوبر الأفريقي، توج بـ8 ألقاب وخسر مباراتين فقط.

تاريخ مشاركات الأهلي في السوبر الأفريقي 

1994 -  الأهلي 0/ 1 الزمالك

2002 -  الأهلي 4/ 1 كايزر تشيفز

2006 - الأهلي 2/4 الجيش الملكى - الفوز بركلات الترجيح

2007 - الأهلي 2/4 النجم الساحلى - الفوز بركلات الترجيح

2009 - الأهلي 2/ 1 الصفاقسى

2013 - الأهلي 2/ 1 ليوباردز الكونغولى

2014 -  الأهلي 3 /2 الصفاقسى

2015 -  الأهلي 1 /1 وفاق سطيف  - الهزيمة بركلات الترجيح

2020 - الأهلي 2/ 0 نهضة بركان

2021 -  الأهلي 6/7 الرجاء - الفوز بركلات الترجيح

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