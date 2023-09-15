تكريم رؤساء نوادي أدب أسيوط

نظم نادي أدب أسيوط، ملتقى ثقافي شهد تكريم رؤساء نوادي الأدب بأسيوط عن الدورة الماضية، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

بدأت الفعاليات بكلمة الأديب نعيم الأسيوطي عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر الذي أدار اللقاء، موجها الشكر والتقدير لكل عاشقي الأدب ومبدعيه ممن كان لهم بصمة مؤثرة في نوادي الأدب.

وفي كلمته وجه ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، الشكر والتقدير للأدباء ممن قدموا العديد من ليالي الإبداع الأدبي المتميزة في المحافل كافة بأسيوط، مؤكدا أن الأدباء يقودون مسيرة الوعي الثقافي والتنوير التي ترسخ للهوية والقيم.

من جانبه قال الشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادب الأدب المركزي إن الملتقى يأتي تكريما لكل من ساهم في إثراء المحتوى الثقافي والأدبي علي مدار الدورة الماضية، آملا في أن تكون الدورة الحالية أكثر إبداعا، وموجها الشكر لمدير عام ثقافة أسيوط لجهوده في دعم الفعاليات الأدبية.

وأضاف الشاعر والمترجم محمد شافع أن ثقافة أسيوط تفتح ذراعيها دائما لكل عشاق الأدب، موجها تحية إعزاز وتقدير لرؤساء نوادي الأدب ممن ساهموا في إثراء الحراك الثقافي.

أعقب ذلك أمسية شعرية بحضور نخبة من الشعراء من أبرزهم د. سيد عبد الرازق، أسامة أبو النجا رئيس مجلس إدارة نادي أدب أبو قرقاص بالمنيا، ورأفت عزمي رئيس مجلس إدارة نادى الأدب بقصر ثقافة أسيوط.

وكرم كل من دكتور يحيى القفاص عن نادى أدب منفلوط، أحمد الشافعي عن نادى أدب أسيوط الجديدة، أحمد صلاح عن نادى أدب ديروط، وعبدالغني مسعود عن نادى أدب القوصية، والأديب المسرحي نعيم الأسيوطي والشاعر والمترجم محمد شافع، ولشاعر وليد حشمت.