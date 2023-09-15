لأول مرة.. ماديسون لاعب شهر أغسطس في البريميرليج

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، عن أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر أغسطس الماضي.

وحصد جيمس ماديسون لاعب فريق توتنهام، جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وتفوق ماديسون في سباق الفوز بالجائزة على كل من تايوو أونيي من نوتنجهام وجارود بوين من وست هام يونايتد وبريان مبيومو من برينتفورد وكارو ميتوما من برايتون ورودري من مانشستر سيتي.

وتمكن ماديسون، من تسجيل هدف أمام بورنموث، وصناعة هدفين أمام برينتفورد، إضافة لصناعته 9 فرص محققة للتسجيل، ليحصل على جائزة لاعب الشهر عن جدارة واستحقاق، ليصبح أول لاعب يفوز بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج من فريق توتنهام، منذ هاري كين الذي ظفر بالجائزة في مارس 2022.

وبذلك، حقق جيمس ماديسون، أفضل بداية ممكنة له منذ انتقاله إلى صفوف توتنهام في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من ليستر سيتي ليحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أغسطس، ليقول بعد التتويج بها: «لقد ترشحت للجائزة عدة مرات لذا شعور جميل أن أفوز بها».