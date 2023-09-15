سقوط عصابة أبناء العم بـ"هيروين و شابو" في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا محافظة الدقهلية من ضبط عاطل ونجل عمه بقرية بقطارس التابعة للمركز وبحوزتهما 900 جرام من مخدري الهيروين والشابو قبل قيامهما بترويجها على عملاءهما و مواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، من العقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة أجا بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيام عنصري بالإتجار بالمواد المخدرة بقرية بقطارس دائرة المركز.

بتقنين الإجراءات تشكلت حملة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة مقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، ومعاونيه وأسفرت عن ضبط كلا من:"سمير .س.ا.خ"،37 عاما، عاطل، ونجل عمه "ياسر"،16 عاما، عاطل ويقيمان قرية بقطارس وبحوزتهما 500 جرام لمخدر الهيروين و400 جرام لمخدر الشابو.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

في السياق ذاته تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين محافظة الدقهلية من ضبط عاطل ومقيم قرية كفر الغاب مركز كفر سعد محافظة دمياط والسابق اتهامة فى 6 قضايا والمطلوب ضبطهواحضاره فى قضية قتل عمد وبحوزتة 10كيلو من مخدرالبانجو و3كيلو من مخدرالحشيش وسلاح ناري "بندقية خرطوش"، و7 طلقات ومبلغ مالي حال قيامة بترويج المواد المخدرة على علماءه بنطاق المركز.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، من العميد محمد منير العدلن مامور مركز شرطة شربين، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين قيام احد العناصر الإجرامية ومقيم مركز كفر سعد محافظة دمياط بالتردد على الدائرةورتويج المواد المخدرة.

جرى تشكيل حملة مكبرة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، وبتقنين الإجراءات جرى ضبط "أحمد.ا.ع.م".ح"، 38عاما، عاطل ومقيم رية كفر الغاب مركز كفر سعد محافظة دمياط والسابق اتهامه فى 6 قضايا (سلاح ابيض-خيانة امانة- مخدرات- قتل عمد) أخرهم القضية 11187/2017 جنايات مركز كفر سعد – قتل عمد- والمطلوب ضبطه واضاره في القضية رقم 7121/2023 جنايات مركز كفر البطيخ – دمياط "مخدرات"، وبحوزتة 10كيلو من نبات البانجو المخدر، 3كيلو لمخدر الحشيش، مبلغ مالي وقدره 25700جنيها سلاحناري "بندقية خرطوش" مطموسة الارقام و7 طلقات.