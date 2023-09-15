تحالف جديد..  كيم جونج: روسيا ستنتصر فى النضال المقدس على "تجمع الشر"

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ستحقق انتصارًا عظيمًا على أعدائها، بعد انخراط روسيا في حرب في أوكرانيا لأكثر من عام ونصف، في المقابل، تحدث بوتين عن تعزيز التعاون المستقبلي مع بيونج يانج، كما صرح للصحافة عن آفاق التعاون العسكري رغم العقوبات الدولية التي تستهدف كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية وصواريخها قيد التطوير.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي قال إنه مستعد لتطوير "خطة للمائة عام المقبلة" مع بوتين من أجل إقامة علاقات مستقرة وتطلعية للمستقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية، وافق بوتين على زيارة كوريا الشمالية بدعوة من زعيمها كيم جونج أون، وذلك خلال زيارة الأخير إلى روسيا، والتي أجرى خلالها الرئيسان محادثات رسمية استمرت قرابة ساعتين، كما أكد الرئيس الروسي من جديد "رغبته الراسخة في مواصلة تعزيز تاريخ وتقاليد الصداقة بين روسيا وكوريا الديمقراطية"

وفي علامة على تعزيز العلاقات بينهما، عرضت موسكو على بيونج يانج إرسال رائد فضاء كوري شمالي إلى الفضاء، بحسب وكالات روسية، وسيكون أول كوري شمالي يصل إلى مدار الأرض، حيث تسعى الدولة المنعزلة إلى توسيع برامجها الفضائية.

وحسب الرئيس بوتين، فإن كيم جونج أون سيحضر أيضا عرضا للبحرية الروسية في المحيط الهادئ في فلاديفوستوك، وهي الرحلة التي لم يحدد توقيتها. وقال الرئيس الروسي إن الزعيم الكوري الشمالي سيزور أيضًا مصانع معدات الطيران "المدنية والعسكرية" في الشرق الأقصى.

وأعلن الرئيس الروسي على شاشة التليفزيون العام بعد اجتماعه مع كيم جونج أون في الشرق الأقصى الروسي: "هناك قيود معينة. وروسيا تحترم كل هذه القيود. لكن هناك أشياء يمكننا بالتأكيد التحدث عنها، ونناقشها، ونفكر فيها". وقال كيم جونج أون خلال حفل العشاء الذي نظم على شرفه في قاعدة فوستوشني الفضائية في الشرق الروسي: "نحن واثقون من أن الجيش والشعب الروسي سيحققان نصرا عظيما في النضال المقدس لمعاقبة تجمع الشر"، بحسب التليفزيون الروسي.