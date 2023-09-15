سفير مصر بتنزانيا يزور مران الزمالك قبل مواجهة بطل جيبوتي غدًا السبت

حرص السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا، على زيارة المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بصحبة أحمد جمال سكرتير ثاني السفارة ، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما حرص سفير مصر في تنزانيا على مصافحة الجهاز الفني للفريق، ودار حديث بينه وبين مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق و محمد عبد المنصف مدرب الحراس والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وأكد لهم توفير كافة سبل الدعم للفريق لتحقيق الفوز على بطل جيبوتي.

ووجه محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق التحية والشكر للسفير على المجهود المبذول مع بعثة الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في تنزانيا في الرابعة عصر غدا السبت.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.