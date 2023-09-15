تامر حسني يقود حملة للتبرع لمساعدة ليبيا والمغرب

شارك النجم المصري تامر حسني في توزيع مساعدات للمتضررين من الإعصار المدمر الذي ضرب ليبيا قبل أيام، وكذلك لضحايا زلزال المغرب، داعيا الجميع لضرورة المشاركة والمساهمة لمساعدة المتضررين.

ونشر تامر حسني صورا عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام من مشاركته في حملة مساعدة مع الهلال الأحمر لمتضرري ليبيا والمغرب.

وعلق تامر حسني معبرا عن شدة حزنه من تعرض ليبيا والمغرب لتلك الكوارث، طالبا من الجميع المشاركة والدعاء للشعبين الليبي والمغربي، قائلا: "شبابنا وكل أهالينا في مصر طبعا كلنا شوفنا اللي حصل في المغرب وليبيا، وأكيد كلنا في أشد حالات الحزن ونفسنا نعمل حاجة.. كلامي للي قادر.. واللي مش قادر جزاه الله كل خير لو كثف الدعاء لأهالينا وأخواتنا".

وقدم تامر حسني التعازي لأسر الضحايا موجها الدعاء للمفقودين بسلامة عودتهم، قائلا: "أتمنى من كل مصري أنه يهتم بالجمعية العظيمة الرحيمة دي ويحاول يقدم أي دعم ولو بسيط ليهم وأتمنى إن اللي ميعرفهمش يحاول يعرفهم كويس عشان لو عرفهم وعرف دورهم وإزاي بيخاطروا بحياتهم عشان سلامة وإنقاذ البشر.. هيبصلهم بنظرة عظيمة" .

وأضاف: "من قلبي كل المواساة لأهالينا في المغرب وليبيا ومن أرض مصر بنقولكم كل مصر معاكم وخالص تعازينا لأسر الضحايا من أهالينا وكل الدعاء لعودة وسلامة المفقودين منهم ربنا يصبركم وحفظكم ويحفظ أمتنا العربية”.

يذكر أن زلزال المغرب بلغت قوته 6.8 درجة وتبعه العديد من الهزات الارتدادية حتى اليوم، تسبب حتى الآن في 2946 حالة وفاة تم دفن 2944 منهم، و5674 مصابا.

وفي ليبيا تسبب إعصار "دانيال" بمقتل الآلاف في مدينة درنة الواقعة بشرق ليبيا وفق الإحصائيات الأخيرة، ولا يزال الآلاف في تعداد المفقودين بسبب المياه التي غمرت كل أنحاء المدينة.

وأشاد حسني بدور الشباب المتطوع في خدمة الإنسانية ومخاطرته بحياته لإنقاذ الآخرين.