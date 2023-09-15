الليبيون يطالبون بإجراء تحقيق مع تزايد الغضب بشأن عدد القتلى بسبب الفيضانات الكارثية

طلب كبار السياسيين من النائب العام الليبي إطلاق تحقيق عاجل في الفيضانات الكارثية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك في مزاعم بأن المسؤولين المحليين فرضوا حظر التجول في الليلة التي ضربت فيها العاصفة دانيال.

وقدر الهلال الأحمر الليبي عدد القتلى بأكثر من 11 ألف شخص، وما زال نحو 20 ألفا في عداد المفقودين، وهو أعلى تقدير حتى الآن من مصدر رسمي. وأضافت أن الفيضانات جرفت ما يقرب من 2000 جثة إلى البحر.

ويعتقد المسؤولون في مدينة درنة الساحلية، بمن فيهم عمدة المدينة عبد المنعم الغيثي، أن 20 ألف شخص ربما لقوا حتفهم. وتأكد مقتل ما لا يقل عن 5500 شخص.

وقد تم دفن العديد منهم في مقابر جماعية، ولكن أحد النقص الرئيسي في المدينة، إلى جانب مياه الشرب، هو أكياس الجثث اللازمة لمنع انتشار الأمراض من الجثث غير المدفونة. وتمكنت فرق الإنقاذ من دخول المدينة وتقوم بأعمال البحث عن الأنقاض والآثار التي خلفتها الفيضانات.

وتتصاعد موجة من الغضب حول ما إذا كان قد تم تجاهل التحذيرات بشأن حالة السدين، والفشل في العثور على مقاولين جدد لصيانة السد بعد الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011، والتعليمات الدقيقة التي أصدرتها الشرطة ومديرية الأمن ليلة 2011. الفيضان.

وتم التعاقد مع شركة تركية تدعى "أرسيل" للعمل على السدود في عام 2007 لكنها غادرت ليبيا في عام 2011 عندما اندلع القتال ولم تعد. وتم لاحقا استرجاع جزء من مبلغ 39 مليون دينار المخصص لصيانة السد سنة 2003 من وزارة الموارد المائية. وبعد مغادرة الشركة البلاد، سُرقت آلاتها وتوقف استخدام موقع البناء، بحسب المعلومات التي اطلعت عليها الدبيبة خلال اجتماع مع الوزارة.

يحتاج أي تحقيق إلى دراسة الظروف التي أدت إلى اعتقال المرشح الرئيسي للفوز بالانتخابات البلدية في درنة، مما أدى إلى إلغاء الانتخابات المقرر إجراؤها في سبتمبر وترك المدينة تحت سيطرة المسؤولين العسكريين. لقد مرت درنة بمجموعة متنوعة من الإدارات المختلفة، لكن المنطقة الإجمالية تخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي، بقيادة الجنرال الاستبدادي خليفة حفتر وأبنائه.

وبدأت المساعدات الدولية في الوصول إلى المدينة بعد ظهر الأربعاء، بعد تأخيرات ناجمة جزئيًا عن انقطاع الوصول إلى الإنترنت والطرق غير الصالحة. وإجمالا، تمكن عمال الإنقاذ من انتشال 39 شخصا من تحت الأنقاض يوم الأربعاء، بينهم عائلة بأكملها. تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك لإعلان مكان وجود أولئك الذين يحتاجون إلى الإنقاذ.

وكان مواطنو درنة يدركون جيدًا التهديد الذي تشكله حالة السدود ونهر وادي درنة الذي يمر عبر المدينة دون أي سدود.

هناك اتهامات بأن مسؤولين من مديرية أمن الجيش الوطني الليبي ربما يحاولون التستر على ما حدث عندما ضربت العاصفة دانيال ليلة الأحد، حيث ظهر مسؤولوها على شاشة التلفزيون لتوجيه المواطنين إلى البقاء في منازلهم تحت حظر التجول بدلاً من الإخلاء.

ومع ذلك، قال ولفرام لاكير، المتخصص في شؤون ليبيا والمقيم في ألمانيا، إنه يبدو من الواضح أن الشرطة المحلية التقت برئيس البلدية يوم الأحد مع اقتراب العاصفة، ثم تم بث رسائل من الشاحنات عبر المدينة تدعو إلى إخلاء المناطق التي من المحتمل أن تتأثر. ، ولكن ربما قوبلت الدعوة على مضض.

وقال إنه يبدو أنه لم يتم إجراء أي صيانة للسد الأقرب للمدينة منذ عام 2011، ولم يتم استخدام الأموال المخصصة. ولم يعد العديد من المقاولين الأجانب إلى ليبيا بعد عام 2011، إما لأنهم كانوا يسعون للحصول على تعويضات أو لأنهم لا يعتبرون البلاد آمنة.

"بالفعل، يمكننا أن نرى الأطراف السياسية الرئيسية - الحكومات المتنافسة وحفتر - يبذلون الكثير من الجهد في تشكيل التصورات العامة حول من يستجيب ويقدم المساعدة. وقال لاكير إن المنفي، على سبيل المثال، دعا إلى إجراء تحقيق في سبب انهيار السد لتغطية أي دليل على عرقلة وصول المساعدات إلى درنة.

ويتكون قلب السدين الكليين من الطين المضغوط، والجوانب مصنوعة من الحجارة والصخور. وتبلغ القدرة التخزينية لسد البلاد الذي يبعد نحو كيلومتر واحد جنوب قلب المدينة نحو 1.5 مليون متر مكعب، بينما تبلغ القدرة التخزينية لسد أبو سد الذي يبعد نحو 13 كيلومترا جنوب السد الأول نحو 22.5 مليون متر مكعب.

وفي درنة، امتلأ الشاطئ بالممتلكات التي جرفها السيل من المنازل بسرعة مع تدفق المياه من الجبال الخضراء إلى النهر.

أدت الفيضانات إلى نزوح ما لا يقل عن 30 ألف شخص في درنة، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، وألحقت أضرارا أو دمرت العديد من الطرق المؤدية إلى درنة. وتمكنت السلطات المحلية من تطهير بعض الطرق، وتمكنت القوافل الإنسانية من دخول المدينة.

وقد وصلت فرق الإنقاذ إلى ليبيا من مصر وتونس والإمارات العربية المتحدة وتركيا وقطر. وقد وصل معظمهم الآن إلى المدينة. وترسل تركيا سفينة تحمل معدات لإنشاء مستشفيين ميدانيين، في حين قامت مصر بتجميع جيش قريب من مركبات الإنقاذ التي تم عرضها أمام رئيس البلاد، عبد الفتاح السيسي، قبل التحرك عبر الحدود.