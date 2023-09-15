محافظ مطروح يبحث إمكانية التعاون مع إحدى الشركات في مجال النظافة

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، المحاسب حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، وأعضاء مجلس الإدارة؛ وذلك لمناقشة إمكانية التعاون مع الشركة في مجال النظافة وإدارة المخلفات.

وجاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، واللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والمهندس طاهر السنينى مدير إدارة البيئة، ومحمد مصطفى نائب رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان، وحمدى عبيد مدير عام الاستثمار، ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة.

وتم استعراض جهود الشركة ورؤيتها لمراحل إدارة منظومة المخلفات من الجمع وكنس ونقل ونظافة الشوارع والميادين والدفن الصحى تدوير المخلفات من خلال مانعها، كذلك إمكانيات الشركة من معدات وسيارات وأفراد ومنظومة إدارة للعمل.

وذلك مع استعراض الخبرات السابقة والتعاون مع عدد من المحافظات وعدد من الجهات في ذلك المجال وكيفية التخلص الآمن من القمامة والمخلفات وفق الاشتراطات البيئية مع الالتزام بالجودة والحفاظ على الشكل الحضارى، ومع الترحيب بكافة مطالب واحتياجات المحافظة في ذلك مع الحفاظ على العمالة الحالية، وتقديم المزيد من الخدمات لمطروح كدهان الواجهات وتطوير الميادين وقص الأشجار وصيانة للطرق، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف حول أهمية الحفاظ على البيئة وكيفية التخلص الآمن من القمامة والمخلفات.

ورحب محافظ مطروح بمجلس إدارة الشركة مع التأكيد على أهمية ملف النظافة وتدوير المخلفات بالمحافظة، موضحا أن ذلك اللقاء يأتى في إطار جهود المحافظة المستمرة للحفاظ على الشكل الحضارى السياحى، ودراسة التعاون والتنسيق في إدارة منظومة المخلفات خاصة بمدينة مرسي مطروح مع طابعها السياحى والإقبال الكبير على المحافظة، والتنسيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاون مع الشركة على أرض الواقع، وما تتطلبه من احتياجات للتشغيل للعمالة والمعدات في تجربة عملية ووفق طبيعة المحافظة مع الاتفاق على جدول أعمال وتفقد تشغيل المنظومة حاليا بمطروح ووضع مقترحات التطوير لتحسين الخدمة والجودة مع تفقد مصنع تدوير القمامة وتصنيع البلاستيك بالكيلو 10 ورؤية الشركة في تشغيله ومدى إمكانية زيادة خطوط التشغيل لاستيعاب حجم تجميع القمامة والمخلفات وأعمال النظافة.

محافظ مطروح يبحث إمكانية التعاون مع إحدى الشركات في مجال النظافة

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