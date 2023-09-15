المطران عطاالله حنا: "نتمنى تحقيق الوحدة الوطنية وزول الانقسامات"

دعا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم، الفلسطينيين جميعا لكي يعملوا بشكل جدي من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، حيث قال بدونها لن نكون اقوياء في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تعصف بنا وبقضيتنا وبقدسنا ومقدساتنا.

وأكمل لكي تتغير الاحوال نحو الافضل يجب ان تتحقق الوحدة الوطنية المرجوة وان تنتهي الانقسامات والتصدعات والتي في كثير من الاحيان تتحول الى تشهير متبادل وتخوين وكل هذا يكرس الانقسامات ولا يساهم في ازالتها.

وتابع، ولكي تكون جبتهنا الداخلية قوية في الدفاع عن القدس وفي الدفاع عن انبل واعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث يجب تكريس الوحدة الوطنية ونبذ الانقسامات والتشرذم الداخلي.



