أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 10:08 ص

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، بالبنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار اليوم الخميس حوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وهو السعر نفسه في بنك مصر، حيث استقر سعر الدولار بداية اليوم عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيها للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، بداية تداولات اليوم الخميس 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل، سعر 30.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

واستقر سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB عند نحو 30.85 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك اتش اس بي سي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك فيصل الإسلامي استقر سعر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك القاهرة بداية اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وجاء سعر الدولار في بنك البركة أمام الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

ووصل سعر الدولار بموقع بنك SAIB الإلكتروني إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وع ض ميد بنك سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وبالنسبة لسعر الدولار في السوق السوداء، سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 38 و38.50 جنيه للشراء، و 39 و40.50 جنيه للبيع.