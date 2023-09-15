استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 09:06 ص

استقرت أسعار الذهب في مصر فى بداية تعاملات اليوم الجمعة بعد تراجعه 25 جنيه في الجرام الواحد على مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة داخل محلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 21 حوالي 2180 جنيها للبيع و2190 جنيها للشراء وعيار 24 حوالي 2491 جنيها للبيع و 2503 جنيهات للشراء



وصل سعر عيار 18 لنحو 1869 جنيها للبيع و1877 جنيها للشراء وعيار 14 لنحو 1453 جنيها للبيع و 1460 جنيها للشراء.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 77.5 ألف جنيه للبيع و 77.84 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب لنحو 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.502 مليون جنيه للشراء .

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.44 ألف