توجيه 3 تهم لنجل بايدن تصل عقوبتها إلى السجن 25 عامًا

وجهت السلطات القضائية الأمريكية 3 تهم متعلقة بحيازة الأسلحة إلى نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن، وهو قد يواجه عقوبة أقصاها السجن 25 عاما في حال إدانته، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأشارت الوثائق القضائية إلى أن هيئة التحكيم الكبرى في ولاية ديلاوير اتفقت على توجيه 3 تهم إلى نجل الرئيس، وتتعلق اثنتان منها بتقديم هانتر بايدن معلومات كاذبة أثناء شرائه مسدس "كولت"، حيث نفى تعاطيه المخدرات عندما اشترى المسدس.

والتهمة الثالثة متعلقة بحيازته للسلاح في الفترة التي كان يتعاطى المخدرات خلالها.

وحسب التهم الموجهة إلى بايدن الابن، فإنه ارتكب تلك المخالفات في عام 2018.

وقد يواجه هانتر بايدن في حال إدانته عقوبة سجن تصل إلى 25 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى 750 ألف دولار.

يذكر أن هانتر بايدن أصبح أول نجل لرئيس أمريكي في التاريخ، يواجه تهما جنائية، حيث يواجه نجل بايدن تهم التهرب الضريبي إضافة إلى الاتهام بحيازة الأسلحة بشكل مخالف للقانون.