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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رابط نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بالقاهرة

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، منذ قليل، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال، وذلك عبر الرابط التالي: 

https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

ويجب اتباع التعليمات والشروط الآتية في حالة القبول برياض الأطفال ( ولا يتم القبول بدونها ):

١- دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون (١٥)عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً .

٢- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط .

٣- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي .

٤-  ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل .

 

- التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية: 

١- متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط .

٢- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم .

٣- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو إلكترونيا .

 

التربية والتعليم أيمن موسى محافظة القاهرة نتيجة رياضة أطفال
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