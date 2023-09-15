رابط نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، منذ قليل، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال، وذلك عبر الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

ويجب اتباع التعليمات والشروط الآتية في حالة القبول برياض الأطفال ( ولا يتم القبول بدونها ):

١- دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون (١٥)عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً .

٢- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط .

٣- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي .

٤- ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل .

- التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية:

١- متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط .

٢- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم .

٣- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو إلكترونيا .