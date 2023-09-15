«مياه الشرب» بسوهاج توجه قافلة مائية لقرية شطورة في مركز طهطا

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي لقرية شطورة بمركز طهطا بسوهاج حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجانًا للأهالي صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف، أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة وتعريف المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة وكذلك أهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تتمثل فى لقاءات لرواد المساجد بالقرية وندوات لقادة الراى ومباراة كرة قدم ودية بين فريقين بمركز الشباب وحملات طرق أبواب وورش سباكة للسيدات والتوعية باستخدام مسرح العرائس لأطفال الحضانات واستطلاعات رأي للمواطنين وسيارة استقبال الشكاوى وذلك لتوعية المواطنين بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.