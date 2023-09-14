بمشاركة طارق حامد.. ضمك يخسر من الوحدة برباعية فى الدوري السعودي

تلقى فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري طارق حامد، هزيمة ثقيلة من مضيفه الوحدة برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وشارك حامد في التشكيل الأساسي لفريق ضمك في ظهوره الأول مع فريقه الجديد، بعد الانضمام إليه في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية قادمًا من اتحاد جدة.

وخاض طارق حامد اللقاء أساسيًا، ولعب حتى الدقيقة 72 بعد استبداله بزميله بدر منشي، بعدما شارك يوم الثلاثاء الماضي في مواجهة المنتخب الوطني أمام تونس الودية، والتي خسرها الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وافتتح أوديون إيجالو التهديف لصالح الوحدة في الدقيقة 17، قبل أن يدرك أسان سيساي التعادل لصالح ضمك في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 43، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه نور الرشيدي لاعب ضمك، قبل أن يحرز إيجالو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء، ليعود نفس اللاعب ليحرز الهدف الثالث له في المباراة ولفريقه في الدقيقة 52.

وعزز كريج جودوين تقدم الوحدة على ضمك في الدقيقة 62، قبل تقليص الفارق من جانب الضيوف عن طريق سلطان فقيهي في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

ترتيب الدوري السعودي

وبهذه النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، فيما تجمد رصيد ضمك عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.