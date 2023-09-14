فيوتشر يضم محمد صادق على سبيل الإعارة

نجح مجلس إدارة نادي فيوتشر، في إتمام التعاقد مع محمد صادق لاعب وسط فريق بيراميدز ، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند يقضي بأحقية شراء اللاعب بعد نهاية الموسم.

جاء القرار بعد اجتماع مع الرئيس التنفيذي لنادي فوتشر ضمن خطة تدعيمات الفريق للموسم الجديد.

ويعد محمد صادق أحد العناصر المميزة بالدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تألقه مع بيراميدز والإسماعيلي.

جدير بالذكر أن محمد صادق لعب لأندية الاسماعيلى وبيراميدز، وعلى صعيد المنتخبات لعب لمنتخب مصر الأول، ومنتخبي الأولمبي والناشئين.

ووصلت اليوم الخميس بعثة فريق فيوتشر إلى تنزانيا، استعداداً لمواجهة فريق سينجيدا بالكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف فريق سينجيدا التنزاني فريق فيوتشر، يوم الأحد المقبل بذهاب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية.

ضمت البعثة ٢٣ لاعب وهم: محمود جنش ، احمد يحيى ، محمد طارق ، مروان محسن ، محمد فاروق ، عمر كمال ، احمد عاطف ، باسم علي ، محمود رزق ، ناصر ماهر ، طارق طه ، محمد ربيعه ، علي الفيل ، غنام محمد ، محمد محمود ، خالد رضا ، علي زعزع ، محمد عبد السلام ، ايمن الصفاقسي ، محمد نصير ، عبد الكبير الوادي ، باباتوندي بيلو ، عمر عبد الفتاح